به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم‌های فوتسال گیتی پسند اصفهان و پالایش نفت اصفهان عصر دیروز در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتسال در ورزشگاه پیروزی اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت این دیدار با برتری یک بر صفر گیتی پسند‌ها به پایان رسید.

تیم‌های فوتسال گیتی پسند و پالایش نفت در شرایطی به مصاف هم رفتند که گیتی پسند با ۲۱ امتیاز از ۸ بازی در رده دوم و پالایش نفت اصفهان با ۱۴ امتیاز در رده پنجم جدول قرار داشت و هر ۲ تیم به دنبال کسب امتیاز در این بازی بودند.

اصفهان از قطب‌های اصلی فوتسال کشور در هر ۲ بخش مردان و زنان است.

تیم فوتسال مردان «گیتی پسند اصفهان» با کسب ۶ قهرمانی و هفت نایب قهرمانی پرافتخارترین تیم فوتسال ایران است، این تیم سال ۱۳۹۰ قهرمان لیگ فوتسال قهرمانان آسیا شد.