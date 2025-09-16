به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سیدمجتبی موسوی‌شاد رئیس امور هماهنگی روابط عمومی‌های وزارت نفت در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های صنعت نفت منطقه ۵، بر ضرورت تقویت هم‌افزایی و همگرایی میان شرکت‌های مختلف این صنعت تأکید کرد و گفت: شرکت‌های ما باید نگاه کلان و خانوادگی را تقویت کنند و از تفکرات جزیره‌ای فاصله بگیرند.

وی با بیان اینکه شورا‌های هماهنگی روابط عمومی‌های صنعت نفت در مناطق کشور با همین هدف شکل گرفته است، افزود: می‌خواستیم این شورا‌ها همانند یک خانواده عمل کنند؛ خانواده‌ای که همچون خانواده‌های ایرانی در گذشته، در سختی‌ها و آسانی‌ها کنار هم باشند.

موسوی‌شاد خاطرنشان کرد: اگر در صنعت نفت صرفاً به حوزه کاری خودمان توجه کنیم و نگاه محدود داشته باشیم، قطعاً با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهیم شد. اما اگر کل‌نگر باشیم و خانواده بزرگ صنعت نفت را در نظر بگیریم، می‌توانیم مسائل را به شکل جامع حل کنیم.

رئیس امور هماهنگی روابط عمومی‌های وزارت نفت با تأکید بر نقش تخصصی روابط عمومی‌ها اظهار داشت: در جلسات شورای هماهنگی باید تلاش کنیم روابط عمومی‌ها را به سمت تخصصی‌تر شدن ببریم. اگر یک مجموعه رشد کند و دیگر مجموعه‌ها عقب بمانند، چرخه صنعت نفت دچار مشکل می‌شود و سرعت پیشرفت ما کاهش می‌یابد.

وی همچنین تصریح کرد: مغزافزار روابط عمومی‌ها باید تقویت شود. باید اقدامات پراثر در دستور کار قرار گیرد و کار‌های حاشیه‌ای حذف شوند. همچنین روابط عمومی‌ها باید مدیران خود را قانع کنند که با نگاهی مدرن به این حوزه بنگرند و از شیوه‌های قدیمی فاصله بگیرند.

موسوی‌شاد با اشاره به سرعت تحولات علمی و حرفه‌ای در حوزه روابط عمومی، گفت: تشکیل شورا‌های هماهنگی در مناطق کشور با هدف ابتکار، خلاقیت و نوآوری صورت گرفت تا روابط عمومی‌ها منتظر دستورالعمل‌های مرکز و وزارتخانه نباشند، بلکه خودشان تولیدکننده ایده و راه‌حل باشند.