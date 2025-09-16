آمار مسافران فرهنگی که از مراکز اقامتی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در تابستان امسال استفاده کرده‌اند، بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

استقبال فرهنگیان از مراکز اقامتی آموزش و پرورش در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: از ابتدای تعطیلات تابستان تاکنون هفت هزار و ۸۱۲ نفر شامل ‌هزار و ۵۷۳ خانوار در مراکز اقامتی فرهنگیان این استان اسکان یافته‌اند.

مهدی مرتضوی افزود: در تابستان امسال چهار پایگاه و ۲۲ آموزشگاه به‌عنوان ستاد اسکان فرهنگیان فعال بوده و ۳۰۴ کلاس در ۱۲ شهرستان برای این منظور تجهیز شد که این تعداد در مقایسه با سال گذشته بیش از سه برابر افزایش داشته است.

وی گفت: شهرستان‌های فردوس و بیرجند به دلیل موقعیت جغرافیایی و میزان تقاضا، بیشترین آمار اسکان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: توسعه ظرفیت‌های اقامتی فرهنگیان علاوه بر ارائه خدمات رفاهی به معلمان و خانواده‌های آنان، نقش مهمی در رونق گردشگری و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان ایفا می‌کند.