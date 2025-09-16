به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، این آثار شامل «ببعی؛ آهن ربای پرقدرت» به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیه‌کنندگی محمدمهدی مشکوری محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، «برکه» به کارگردانی مشترک محمدعلی بصیری و علیرضا قربان‌نیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا پردل محصول مرکز آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی، «دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اکبر تراب‌پور، «راز شهر سوخته (جام انیمیشن)» به کارگردانی احسان سپهر و تهیه‌کنندگی کامل حسن‌زاده محصول مرکز پویانمایی صبا از جمله این آثار پویانمایی است.

همچنین «روزی که چشم‌های گربه‌ام رنگی شد» به کارگردانی مشترک ریحانه کاوش و علی رئیسی و تهیه‌کنندگی علی رئیسی، «سرزمین جوانه‌های غمگین» به کارگردانی زینب بدری و تهیه‌کنندگی محدثه پیرهادی محصول مرکز فیلم جوان سوره، «کرگوش» به کارگردانی و تهیه کنندگی مشترک رضا سربخش و علی جمالی مطلق و «ماجرا‌های نوید (راز قلعه)» به کارگردانی محمدمهدی محسنی و تهیه‌کنندگی محمدرضا فرزادمهر محصول شبکه نهال سیما، «ماهی قرمز» به کارگردانی ریحانه کاوش و تهیه‌کنندگی علی رئیسی، محصول صداوسیمای مرکز اصفهان، «محیا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیر فیضی محصول مرکز گسترش سینمتای مستند تجربی و پویانمایی و «یوفو بندری» به کارگردانی کریم فروزان و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر برازجان از دیگر آثار معرفی شده در بخش پویانمایی این دوره از جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوانان در اصفهان است.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.