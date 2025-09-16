اجرای طرح سواد آموزی به روش مدرسه محور در استان یزد
طرح سوادآموزی به صورت مدرسهمحور و متمرکز در مدارس شهرستانها پیادهسازی و کلاسهای سوادآموزی با همکاری مدارس برگزار خواهد شد.
معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: از آغاز سال تحصیلی جدید، طرح سوادآموزی به صورت مدرسهمحور و متمرکز در مدارس شهرستانها پیادهسازی خواهد شد.
محمدی با اشاره به مشکلات موجود در وضعیت سوادآموزی، بیان کرد: امسال طرح سوادآموزی به شکل مدرسهمحور در مدارس شهرستانها اجرا خواهد شد.
وی افزود: این تغییر به منظور رفع مشکلات مکانهای پراکنده و نامناسب کلاسهای سوادآموزی که پیشتر در فضاهای نامناسب برگزار میشد، انجام میشود.
محمدی بیان کرد: در قالب طرح جدید که تحت عنوان طرح مدرسهمحور شناخته میشود، کلاسهای سوادآموزی بهطور متمرکز و با همکاری مدارس برگزار خواهد شد. این تغییر بهمنظور بهبود کیفیت آموزش و ایجاد فضایی مناسبتر برای سوادآموزان در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از مدیران و معلمان خواست که در این پروژه با همکاری صادقانه، به تسهیل و تسریع فرآیند سوادآموزی در شهرستانها کمک کنند. این طرح در راستای پروژه مهر امسال و بهمنظور ارتقاء وضعیت سوادآموزی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.