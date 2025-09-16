به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، پذیرش این کالا‌ها پس از بررسی مدارک و مستندات در چهارصد و پنجاه ویکمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۲۳ شهریور به تصویب رسید.

به این ترتیب کالا‌های زیر در بازار اصلی پذیرش شدند:

کالای پلی پروپیلن فیلم تولید شرکت پتروشیمی تبریز

کالای پلی پروپیلن شیمیایی، تولید شرکت پتروشیمی تبریز

کالای تیرآهن به مقدار ۵۰ هزار تن، تولید شرکت تولیدی خیام سپهر فولاد نیشابور (عرضه کننده رادوین اطلس آریانا)

کالای پلی اتیلن ترفتالات بطری به مقدار ۴۴۰ تن، تولید شرکت Wankai New Materials کشور چین (عرضه کننده شرکت لاوین پلاست بیستون)

کالای روغن سبک پایه قطرانی به مقدار ۱۲۰۰ تن، تولید شرکت پالایش قطران ذغال سنگ