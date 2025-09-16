مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان زنجان گفت: به مناسبت گرامیداشت میلاد با سعادت پیامبر رحمت و مهربانی و هفته وحدت سه نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان با کمک حسینیه اعظم زنجان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علاءالدین کریمی افزود: از ابتدای ماه ربیع الاول تاکنون ۱۷ نفر از ۴۷ زندانی جرائم غیرعمد با کمک‌های مردمی و ستاد دیه از سطح زندان‌های استان آزاد شده‌اند که دو نفر از آنها از بانوان بودند.

وی با قدردانی از خیرین و مردم نوعدوست استان زنجان، افزود: این پویش تا آخر ربیع الاول ادامه خواهد داشت.

کریمی از مردم نیکوکار و خیر استان زنجان خواست: به منظور شرکت در این پویش با مراجعه به ستاد دیه و اطلاع از وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و یا به روش غیر حضوری به شماره حساب ۰۲۲۴۱۳۷۳۹۷۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۳۶۲۶ به نام ستاد دیه استان نزد بانک ملی واریز کنند تا شاهد آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم مالی و غیرعمد باشیم.