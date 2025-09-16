دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه گفت: باید تلاش کنیم که عملکرد خوبی داشته باشیم تا ملت بزرگ ایران از ما راضی باشد و رضایتمندی‌ها در سطح کشور افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «سید ضیاءالدین حزنی» مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه طی بازدید از خبرگزاری دفاع مقدس و در گفت‌و‌گویی، درباره اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه محرومیت‌زدایی و مردم‌یاری اظهار داشت: فقر رابطه‌ مستقیمی با امنیت پایدار کشور دارد و اگر جایی فاصله‌ای بین مردم و نظام باشد، امنیت پایدار به خطر می‌افتد؛ زیرا «فقر» وطن‌فروشی، عقب‌افتادگی، فساد و بی‌بندوباری را در پی خواهد داشت.

سردار حزنی با تأکید بر لزوم توجه به استان‌های محروم و کمتربرخوردار، عنوان کرد: استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، خوزستان و اردبیل از جمله استان‌های کمتربرخوردار هستند.

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه تصریح کرد: دهستان‌های محروم هر ۱۰ سال با ضرایب مختلف شناخته می‌شوند؛ همچنین ۳۲۹ محله کمتربرخوردار با ضرایب بالا داریم که باید به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود.

مهم‌ترین اهداف طرح های محرومیت‌زدایی ارتقای امنیت پایدار است

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان استانی بسیار کم‌برخوردار است، عنوان کرد: دهستان‌هایی هستند که از نظر سطح برخورداری از وضعیت خوبی برخوردار نیستند که از جمله آن‌ها می توان به سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان اشاره کرد.

سردار حزنی با اشاره به اقدامات محرومیت‌زدایی سپاه در سطوح عادی، فوری و ضروری؛ گفت: فعالیت‌های بزرگ و ملی و فعالیت‌های متوسط و منطقه‌ای برای رفع مشکلات استان‌های مختلف کشور به منظور توسعه هر چه بیشتر این استان‌ها پیگیری می‌شود.

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه ادامه داد: مهم‌ترین اهداف پروژه‌های محرومیت‌زدایی؛ رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم، جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر، پیوند ملت با نظام جمهوری اسلامی ایران و ارتقای امنیت پایدار است.

وی با اشاره به اهمیت انجام پروژه‌های محرومیت‌زدایی به منظور رفع مشکلات کشور، افزود: ۸۵ درصد از پروژه‌های محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زودبازده و عام‌المنفعه است و توسط ساکنان روستا و یا مناطق محلی، قابل اجراست.

مشکلات کشور قابل حل است

سردار حزنی با بیان اینکه ما در توزیع بسته‌های معیشتی، ساخت امکانات درمانی و زیرساختی هم نقش مهمی ایفا کردیم و همچنین ۱۸۷ طرح کرامت را در سطح استان‌ها در حال پیگیری هستیم، تأکید کرد: اقدامات مردم‌یاری سپاه در حوزه‌های فرهنگی، زیرساختی، ساخت بیمارستان، تهیه جهیزیه، امنیت غذایی، ازدواج آسان، اشتغال‌زایی و احداث مدارس است.

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با بیان اینکه طرح‌های کرامت در استان‌های فارس، خراسان رضوی، کردستان و سیستان و بلوچستان، خوزستان در حال پیگیری است تاکید کرد: مشکلات کشور قابل حل است و با تلاش و کوشش جهادی و برنامه‌ریزی مدوّن، می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم.

یکی از مهم‌ترین علل فقر در جامعه اعتیاد و بیکاری است

سردار حزنی با اشاره به اهمیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین علل فقر در جامعه اعتیاد و بیکاری است و باید در این زمینه تدبیر لازم انجام شود.

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه گفت: دولت‌ها در بحث اقتصاد نمره قابل قبولی نگرفته‌اند و در زمینه اقتصاد و معیشت عملکرد مطلوبی نداشته‌اند.

وی سپس با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد در کشور، ادامه داد: بالاترین نرخ شیوع اعتیاد در استان خراسان جنوبی، فارس، سمنان و البرز است.

باید برای رفع مشکلات کشور عملگرا باشیم

سردار حزنی عنوان کرد: باید برای رفع مشکلات کشور عملگرا باشیم و در میدان عمل هر کاری که می‌توانیم در جهت پیشرفت کشور انجام دهیم.

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مستضعفان در جامعه، افزود: باید تلاش کنیم کار‌های ما درست و مفید و نتیجه آن برای مستضعفین آنی و فوری باشد؛ همچنین در کنار انجام امور باید ارزش معنوی کار‌ها را هم بسنجیم.

سردار حزنی با تأکید بر لزوم اهتمام دولت‌ها در کمک به مردم، عنوان کرد: برای مردان بزرگ بن‌بستی وجود ندارد؛ ما باید یا راهی پیدا کنیم و یا راهی بسازیم.

وی با بیان اینکه برای خدمت‌رسانی در کشور هیچ عذر و بهانه‌ای وجود ندارد، گفت: کارهای بزرگ به کمک مردان بزرگ انجام می‌شود.

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه همچنین به شیوه حکمرانی امام خمینی (ره) اشاره و بیان کرد: امام راحل مردم‌یار، مردم‌دار و اهل تفکر بودند.

سردار حزنی با بیان اینکه در حوزه مردم‌یاری اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و امکانات و تجهیزات زیادی در این زمینه به کار گرفته شده است، عنوان کرد: یکی از مشکلات جامعه «فقر» است و در این زمینه مشکل داریم؛ لذا باید در این زمینه اهتمام داشته باشیم تا مشکلات مردم برطرف شود.

با استانداران و فرمانداران در انجام اقدامات محرومیت‌زدایی هماهنگ هستیم

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه گفت: ۳۰۰ هزار واحد آپارتمان ساخته‌ایم؛ همچنین مدارس زیادی ساخته شده که این یکی از خدمات محرومیت‌زدایی سپاه در سال‌های اخیر بوده است.

وی با اشاره به هماهنگی‌ بین دولت و سپاه برای انجام خدمات مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی، افزود: ما با استانداران و فرمانداران در انجام اقدامات مردم‌یاری و محرومیت‌زدایی هماهنگ هستیم.

سردار حزنی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به شهادت جمعی از فرماندهان در جنگ تحمیلی اخیر اشاره و عنوان کرد: شهدای جنگ ۱۲ روزه شهدای بزرگی بودند که حقیقتاً یافتن جایگزین برای آنان سخت است و شهیدان رشید، باقری، سلامی، ربانی و سایر شهدای اقتدار، حقیقتاً انسان‌های والا و بزرگی بودند.

مبحث ازدواج آسان در سطح کشور به جد توسط محرومیت‌زدایی سپاه پیگیری می‌شود

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه در ادامه با اشاره به لزوم توجه به اقشار خاص کمتربرخوردار همچون زنان سرپرست خانوار، گفت: سپاه پاسداران خدمات زیادی به زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست داشته که نمونه آن اهدای صد‌ها دستگاه چرخ خیاطی به این عزیزان بوده هست.

وی افزود: مبحث ازدواج آسان در سطح کشور به جد توسط محرومیت‌زدایی سپاه پیگیری می‌شود؛ زیرا این موضوع موجب کاهش جرم، جنایت و آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

باید برای افزایش رضایتمندی‌ها در سطح کشور تلاش کنیم

سردار حزنی عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات محرومیت‌زدایی کمک به معلولان با حمایت و تأمین ویلچر برقی است و در بیشتر استان‌ها صد‌ها دستگاه ویلچر برقی توزیع شده است؛ همچنین اهدای کولرگازی در نقاط خیلی گرم انجام شده و ۲۰ هزار کولر در مناطق گرمسیری نیز در آینده نزدیک توزیع خواهد شد.

مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه گفت: در برخی از استان‌ها با احداث مراکزی تعمیرات کولر را بر عهده گرفتیم و در این زمینه هم اقدامات لازم انجام شده است؛ همچنین در زمینه ساخت و ترمیم منازل و مدارس به کمک دولت شتافته‌ایم و اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: باید تلاش کنیم که عملکرد خوبی داشته باشیم تا ملت بزرگ ایران از ما راضی باشد و رضایتمندی‌ها در سطح کشور افزایش یابد.