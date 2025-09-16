پخش زنده
امروز: -
۳۶۶ کیلومتر روکش آسفالت از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد در سطح محورهای خراسان جنوبی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره نگهداری راههای اداری کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات گسترده برای ارتقای ایمنی و کیفیت راههای از ابتدای سال جاری گفت: در این رابطه، در ۵ ماه گذشته، روکش آسفالت ۳۶۶ کیلومتر از محورهای استان انجام شده که این اقدام نقش مؤثری در افزایش طول عمر جادهها، کاهش تصادفات و ارتقای رضایتمندی رانندگان و مسافران دارد.
افقهی افزود: همچنین، ۱۱۷ کیلومتر درزگیری نیز در محورهای مختلف استان اجرا شده است.
سرپرست اداره نگهداری راههای اداری کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی همچنین از تسطیح بیش از هزار و ۷۰۰ کیلومتر راههای خاکی از ابتدای امسال در استان خبر داد.