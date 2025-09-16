به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ عباس کاظمی در جمع اصحاب رسانه گفت: ۱۱۷ مجوز بی نام برای طرح‌های اقتصادی استان آماده صدور است که زمینه‌ساز تحولی در فرآیند جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در استان خواهد بود.

وی گفت: همه استعلامات این مجوز‌ها از سازمان‌های مربوطه اخذ شده و آماده واگذاری به سرمایه گذاران است.

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بجنورد افزود: فرایند پر پیچ و خم بروکراسی از مشکلات بخش سرمایه گذاری است که صدور این مجوز‌ها به فرایند جذب سرمایه گذار و اجرایی شدن طرح‌ها شتاب خواهد بخشید.

کاظمی اضافه کرد: این مجوز‌ها حاصل ماه‌ها کار مطالعاتی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آمایش سرزمین در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری است.

رفع ۷۰ درصد مشکلات واحد‌های تولیدی در جلسات تسهیل

رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بجنورد با تاکید بر حضور فعالان استان در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: ۷۰ درصد مشکلات واحد‌های تولیدی با حضور در جلسات تسهیل و رفع موانع تولید برطرف شده است.

کاظمی افزود: بنابراین از فعالان بخش خصوصی می‌خواهیم با حضور در جلسات تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات خود را مطرح کنند.

وی بر جذب سرمایه‌گذار تاکید کرد و گفت: علاوه بر جذب سرمایه‌گذاران باید سرمایه‌گذاری‌هایی که اکنون در استان وجود دارد را حمایت و تقویت کنیم.

کاظمی در ادامه با اشاره به برگزاری ۴۰ دوره آموزشی توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: آموزش و ارتقای توانمندی فعالان اقتصادی همواره از اولویت‌ها بوده است و تلاش می‌کنیم در بخش‌های مختلف دوره‌های آموزشی برگزار شود.

صدور ۱۶۰ کارت بازرگانی

کاظمی گفت: ۱۶۰ فقره کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی از ابتدای سالجاری تاکنون در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه افزایش تعداد کارت بازرگانی رابطه مستقیمی با اعضای استان در هیات نمایندگان اتاق کشور دارد تصریح کرد: نمایندگان بخش اقتصادی استان در اتاق ایران اندک است و از فعالان اقتصادی درخواست می‌شود تا کارت بازرگانی دریافت کنند.

صدور شناسنامه برای فرش خراسان شمالی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی کمیسیون فرش این اتاق، شناسنامه برای فرش‌های دستباف این استان صادر می‌شود.

کاظمی افزود: در گذشته برای فرش‌های این استان، شناسنامه‌ای صادر نمی‌شد و تولیدکنندگان فرش برای گرفتن شناسنامه، محصولات خود را به مشهد و تهران ارسال می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه این امر برای حمایت از فرش‌های دستباف راز و جرگلان و ... انجام شده است، افزود: با صدور شناسنامه، فرش دستباف استان دارای ارزش شده است.

خراسان شمالی با وجود ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی، همچنان نیازمند حضور بیشتر در عرصه‌های اقتصادی کشور است تا بتواند از ظرفیت‌های خود در سطح ملی و بین‌المللی بهره‌برداری بیشتری داشته باشد.