به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ – فیلیپین در قالب ۴ گروه ۴ تیمی ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر در مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام دوم آذر به مصاف برزیل می‌روند.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: فیلیپین-لهستان-مراکش-آرژانتین

گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا

گروه C: پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند

گروه D: برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما

به همین منظور فدراسیون جهانی فوتبال برنامه زمانبندی کامل این رقابت‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

جمعه ۳۰ آبان؛

مراکش – آرژانتین / ساعت ۱۸

فیلیپین – لهستان / ساعت ۲۰

شنبه اول آذر

کلمبیا – کانادا / ساعت ۱۷

اسپانیا – تایلند / ساعت ۱۹:۳۰

یکشنبه دوم آذر

ژاپن – نیوزیلند / ساعت ۱۲

پرتغال – تانزانیا / ساعت ۱۴:۳۰

ایتالیا – پاناما / ساعت ۱۷

برزیل – ایران / ساعت ۱۹:۳۰

دوشنبه ۳ آذر

آرژانتین – لهستان / ساعت ۱۸

فیلیپین – مراکش / ساعت ۲۰:۳۰

سه شنبه ۴ آذر

کانادا – تایلند / ساعت ۱۸

اسپانیا – کلمبیا / ساعت ۲۰:۳۰

چهارشنبه ۵ آذر

نیوزیلند – تانزانیا / ساعت ۱۳

پرتغال – ژاپن / ساعت ۱۵:۳۰

پاناما – ایران / ساعت ۱۸

برزیل – ایتالیا / ساعت ۲۰:۳۰

پنجشنبه ۶ آذر

لهستان – مراکش / ساعت ۱۸

آرژانتین – فیلیپین / ساعت ۲۰:۳۰

جمعه ۷ آذر

تایلند – کلمبیا / ساعت ۱۸

کانادا – اسپانیا / ساعت ۲۰:۳۰

شنبه ۸ آذر

تانزانیا – ژاپن / ساعت ۱۲

نیوزیلند – پرتغال / ساعت ۱۴:۳۰

ایران – ایتالیا / ساعت ۱۷

پاناما – برزیل / ساعت ۱۹:۳۰

دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند.

مرحله یک چهارم نهایی ۱۰ تا ۱۱ آذر، نیمه نهایی ۱۴ آذر برگزار می‌شود. همچنین دیدار‌های رده بندی و فینال این رقابت‌ها یکشنبه ۱۶ آذر برگزار خواهد شد.