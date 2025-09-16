پخش زنده
ملیپوشان کشورمان در رقابتهای جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ – فیلیپین در نخستین گام به مصاف برزیل میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام جهانی فوتسال بانوان ۲۰۲۵ – فیلیپین در قالب ۴ گروه ۴ تیمی ۳۰ آبان تا ۱۶ آذر در مانیل برگزار میشود و ملیپوشان کشورمان در نخستین گام دوم آذر به مصاف برزیل میروند.
گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: فیلیپین-لهستان-مراکش-آرژانتین
گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا
گروه C: پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند
گروه D: برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما
به همین منظور فدراسیون جهانی فوتبال برنامه زمانبندی کامل این رقابتها را به شرح زیر اعلام کرد:
جمعه ۳۰ آبان؛
مراکش – آرژانتین / ساعت ۱۸
فیلیپین – لهستان / ساعت ۲۰
شنبه اول آذر
کلمبیا – کانادا / ساعت ۱۷
اسپانیا – تایلند / ساعت ۱۹:۳۰
یکشنبه دوم آذر
ژاپن – نیوزیلند / ساعت ۱۲
پرتغال – تانزانیا / ساعت ۱۴:۳۰
ایتالیا – پاناما / ساعت ۱۷
برزیل – ایران / ساعت ۱۹:۳۰
دوشنبه ۳ آذر
آرژانتین – لهستان / ساعت ۱۸
فیلیپین – مراکش / ساعت ۲۰:۳۰
سه شنبه ۴ آذر
کانادا – تایلند / ساعت ۱۸
اسپانیا – کلمبیا / ساعت ۲۰:۳۰
چهارشنبه ۵ آذر
نیوزیلند – تانزانیا / ساعت ۱۳
پرتغال – ژاپن / ساعت ۱۵:۳۰
پاناما – ایران / ساعت ۱۸
برزیل – ایتالیا / ساعت ۲۰:۳۰
پنجشنبه ۶ آذر
لهستان – مراکش / ساعت ۱۸
آرژانتین – فیلیپین / ساعت ۲۰:۳۰
جمعه ۷ آذر
تایلند – کلمبیا / ساعت ۱۸
کانادا – اسپانیا / ساعت ۲۰:۳۰
شنبه ۸ آذر
تانزانیا – ژاپن / ساعت ۱۲
نیوزیلند – پرتغال / ساعت ۱۴:۳۰
ایران – ایتالیا / ساعت ۱۷
پاناما – برزیل / ساعت ۱۹:۳۰
دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یکچهارم نهایی میشوند.
مرحله یک چهارم نهایی ۱۰ تا ۱۱ آذر، نیمه نهایی ۱۴ آذر برگزار میشود. همچنین دیدارهای رده بندی و فینال این رقابتها یکشنبه ۱۶ آذر برگزار خواهد شد.