به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ اقبال کرمی گفت: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی هدفمند در سطح محوطه گمرک پرویزخان با اقدام مشترک با شرکت نفت، ۵ دستگاه کامیون مشکوک به حمل سوخت قاچاق، متوقف شد.

وی افزود: در بازرسی از خودروها، مقدار ۳۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال، کشف شد.

سرهنگ کرمی افزود: شهروندان با شماره گیری ۰۹۶۳۰۰ اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا وارز و انبار‌های احتکار شده را با ما در میان بگذارند.