مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد: هزار بسته لوازم التحریر و مهر تحصیلی برای دانش آموزان در مقطع ابتدایی و متوسطه تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه افراد کمتر برخوردار در مراکز افق امامزادگان شناسایی شدند گفت: به لطف خدا هزار بسته مهر تحصیلی برای دانش اموزان در مقطع ابتدایی و متوسطه تهیه شده است و بین آنها توزیع می‌شود.

وی افزود: با کمیته امداد و سازمان بهزیستی استان هماهنگی شده است تا توزیع بسته‌ها به صورت موازی کاری انجام نشود و بتوانیم افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گفت: این بسته‌ها شامل کیف، مداد، خودکار، خط کش و سایر لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان می‌باشد که قبل از سال تحصیلی جدید به دست آنها خواهد رسید.

حجت الاسلام صادقی ارزش ریالی هر یک از بسته‌ها حدود شش میلیون ریال اعلام کرد.