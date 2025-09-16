پخش زنده
امروز: -
طرح تولید نشا با هدف مدیریت مصرف آب و تولید محصول با کیفیت در شهرستان کوار در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عبدالرسول جوکار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: سالانه ۴۰ میلیون نشا پیاز، گوجه فرنگی، خیار، فلفل، بادمجان، هندوانه و کلم در گلخانههای این شهرستان تولید میشود.
وی افزود: کاهش مصرف سموم دفع آفات، کاهش مصرف بذر، کاهش هزینههای وجین و تنک کردن محصول، افزایش عملکرد محصول و کاهش مصرف آب و هزینههای تولید از مهمترین مزیتهای تولید نشاء و کشت غیرمستقیم سبزی و صیفی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: تولید نشا ارگانیک، تولید در مزرعه، در سیستم بسته، در گلخانه، تولید به صورت شناور و با استفاده از سینیهای کاشت نشا، از جمله شیوههای تولید نشا هستند که هر کدام دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است که برای اطلاع از مناسبترین روش کشت نشا کارشناسان این مدیریت با ارائه نظرات کارشناسی خود میتوانند به انتخاب بهترین روش به بهره برداران کمک کنند.