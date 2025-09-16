به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۲۵ شهریور در خرمشهر با ۱۳۰، شوش با ۱۱۹، هندیجان با ۱۰۷ و بهبهان با ۱۰۵ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

همچنین شاخص کیفی هوا در هویزه با ۵۰۰ میکروگرم بر کتر مکعب در وضعیت قهوه‌ای و خطرناک و اهواز با ۲۵۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت.

در این مدت شهر‌های اندیمشک با ۱۵۸، ماهشهر با ۱۵۷ و امیدیه با ۱۵۱ میکروگرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی گزارش شده است.

براساس داده‌های این سامانه، شهر‌های آبادان، آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفتند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.