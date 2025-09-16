پخش زنده
جریان گاز فردا در محدودههایی از شهر اصفهان قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام شرکت گاز استان، به علت تعمیرات شبکه، جریان گاز فردا چهارشنبه ۲۶ شهریورماه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۱۶:۰۰ قطع میشود.
براین اساس جریان گاز در ضلع شمالی خیابان طالقانی حدفاصل چهارراه طالقانی تا چهار راه خلجا شامل کوچههای سرلت، علی قلی بیک، تنباکوزاده ومسیرهای منتهی به آن همچنین ضلع غربی خیابان طیب و کوچههای بن بست منتی به آن حدفاصل چهار راه طالقانی تامیرداماد و محله خلجا کوچه فرامرز امساکی قطع میشود.
در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.