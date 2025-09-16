\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u062a\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0647 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0633\u0631\u0648\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u062c \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u00ab\u0622\u0648\u0627\u06cc \u0686\u06a9\u0627\u0648\u06a9\u00bb \u062f\u0631 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0647 \u062b\u0627\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u06cc\u0627\u0633\u0648\u062c \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0627\u0632 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645 \u0628\u0647 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f \u0648 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u062a\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0633\u0647 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.