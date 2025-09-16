به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان در حاشیه کمیته فنی گردشگری لرستان از تصویب دو طرح گردشگری در شهرستان دلفان خبر داد و اظهار داشت: این دو طرح شامل مجوز ایجاد تأسیسات اقامتی - پذیرایی داخل مجتمع خدماتی رفاهی با حجم سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان و طرح واحد پذیرایی بین‌راهی با حجم سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد تومان است که هر دو در شهرستان دلفان اجرا خواهند شد.

حجت‌الله عباسیان گفت: تأسیسات اقامتی - پذیرایی داخل مجتمع خدماتی رفاهی، باهدف ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی مناسب به مسافران و گردشگران در طول مسیر‌های ارتباطی استان ایجاد می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که با بهره‌برداری از آن، ۱۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد شود. همچنین، واحد پذیرایی بین‌راهی نیز باهدف ارائه خدمات رفاهی و غذایی به مسافران عبوری راه‌اندازی خواهد شد و ۴ نفر را به‌صورت مستقیم مشغول به کار خواهد کرد.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: باتوجه‌به پتانسیل‌های گردشگری شهرستان دلفان، اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری این منطقه و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.

عباسیان، ابراز امیدواری کرد که با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و تسهیل فرایند‌های اداری، شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت در استان باشیم. اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان نیز آمادگی خود را برای ارائه هرگونه حمایت و همکاری در این زمینه اعلام کرده است.