مدیرکل اخبار استان‌های صداوسیما در همایش استانی خبرنگاران کرمان بر ارتقای کیفیت محتوا، توجه بیشتر به مناطق دوردست استان و حرفه‌ای‌گری خبری ونیزتوسعه تجهیزات فنی و سازمانی پوشش خبری استانی، تاکید کرد.

ارتقای کیفی محتوا و توجه بیشتر به مناطق دوردست در صداوسیما

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزکرمان، علیرضا بای با اشاره به رسالت بزرگ خبرنگاران گفت:خبرنگاری یک شغل نیست، یک حرفه و رسالت بزرگ است که حرف مردم را به مسئولان منتقل می کند وخبرنگاران صدای مردم دور دست در روستاها و مردم جامعه هستند و باید به صورت مویرگی فعالیت کنند و نباید از هیچ اتفاقی ورویدادی بی خبر ماند.

مدیرکل اخبار استانها سازمان صداوسیما ادامه داد:هیچ چیز ارزش قلم صادق را ندارد و خبرنگار، ماننددیده بان جامعه عمل می کند و هیچ چیز نباید از چشم خبرنگار دور باشد.

وی با اشاره به قابلیت های منحصر بفرد استان کرمان گفت: کرمان با اقتصاد قوی،سرزمین فرهنگ وتاریخ است و ما موظفیم ازاین منطقه صدای مردم را به گوش ۹۰میلیون نفرجمعیت ایرانی برسانیم.

مدیرکل اخبار استان‌های سازمان صداوسیما همچنین در گفتگوی صمیمانه با عوامل خبر صداوسیمای کرمان بر ارتقای کیفیت محتوا، توجه بیشتر به مناطق دوردست استان و حرفه‌ای‌گری خبری ونیزتوسعه تجهیزات فنی و سازمانی پوشش خبری استانی، تاکید کرد.

بازدید از یک شرکت‌تولید تلویزیون ویخچال مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان نیز دیگر برنامه سفر یکروزه علیرضا بای به استان کرمان بود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان هم با اشاره به نقش موثر خبرنگاران در انعکاس مسائل مردم و اجرای سیاست های کشور افزود: حرفه خبرنگاری با برخی از مخاطرات همراه است؛ اما خدمت رسانی به مردم برکاتی دارد و جایی این تلاش ها دست انسان را می گیرد.

عماد محمدی، برای حل مسائل مشکلات خبرنگاران آزاد صدا و سیما کرمان قول مساعد داد.