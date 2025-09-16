به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،آقای بای مدیرکل اخبار واطلاعات سازمان صداوسیما با اشاره به رسالت بزرگ خبرنگاران گفت:خبرنگاری یک شغل نیست، یک حرفه و رسالت بزرگ است که حرف مردم را به مسئولان منتقل می کند.

وی بیان کرد: خبرنگاران صدای مردم دور دست در روستاها و مردم جامعه هستند و باید به صورت مویرگی فعالیت کنند و نباید اتفاقی رخ بدهد، جز اینکه ما از آن با خبر شویم.

آقای بای تاکید کرد:هیچ چیز ارزش قلم صادق را ندارد و خبرنگار، مثل دیده بان جامعه عمل می کند و هیچ چیز نباید از چشم خبرنگار دور باشد.

وی با اشاره به قابلیت های منحصر بفرد استان کرمان گفت: کرمان با اقتصاد قوی،سرزمین فرهنگ وتاریخ است و ما موظفیم ازاین منطقه صدای مردم را به گوش ۹۰میلیون نفرجمعیت ایرانی برسانیم.

آقایعماد محمدی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان هم گفت: نقش خبرنگاران در انعکاس مسائل مردم و اجرای سیاست های کشور موثر است.

وی افزود: خبرنگاری گاها با برخی از مخاطرات همراه است؛ اما با توجه به اینکه ۳۰ سال در این زمینه فعالیت می کنم، می دانم خدمت رسانی به مردم برکاتی دارد و جایی این تلاش ها دست انسان را می گیرد.

محمدی خطاب به خبرنگاران آزاد صدا و سیما کرمان به کم و کاستی های آن ها اشاره کرد و برای رفع مشکلات آنها قول مساعد داد.