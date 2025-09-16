پخش زنده
پنج نمایش «ناریا ۲»، «هیپوکامپوس؛ یک کمدی فلسفی»، «مهرآرا»، «گاو سرنوشت»، «دیالکتیک» اینروزها در عمارت نوفللوشاتو از مخاطبان تئاتر میزبانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «گاو سرنوشت» به طراحی، کارگردانی و دراماتورژی میثم نیکخواه و تهیهکنندگی عماد اخلاقی تا ۱۱ مهر هر شب ساعت ۱۸ به مدت ۶۰ دقیقه اجرا میشود.
مهسا احمدپور و میثم نیکخواه بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان «گاو سرنوشت» آمده است: «بودم یا نبودم،
شاخهایم از استخوان نبود،
از رویا بود،
از ترس...
در «گاوسرنوشت» دیوارها بیشتر از آدمها حرف میزنند؛
شاید چون گوش ندارند، یا شاید ما دهان نداریم.»
دیالکتیک
نمایش «دیالکتیک» به نویسندگی و کارگردانی رحمان خوبزاده و تهیهکنندگی گروه تئاتر و فیلم انسان تا چهارم مهر ماه، هر شب ساعت ۲۰ به مدت ۶۰ دقیقه اجرا میشود.
در این نمایش رحمان خوبزاده، ملیکا کیارستمی، اسما موسوی و آوا جعفری ایفای نقش میکنند.
داستان این نمایش نبردی است میان دو عقل که در جستجوی حقیقت، یکدیگر را میسنجند؛ نه برای پیروزی، بلکه برای روشن شدن.
ناریا ۲
اجرای نمایش «ناریا ۲» نوشته کیاوش زارعطلب، به دراماتورژی کوروش رجایی و کارگردانی حسین فردوسی تا سوم مهر ماه ادامه دارد و هر شب ساعت ۲۲:۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه روی صحنه میرود.
تهیهکنندگی این نمایش بر عهده فرشته کاظمی و حمیدرضا رحیمی است.
در خلاصه داستان این نمایش آمده: جمعیتی که در متروی شهری گرفتار شدهاند و «شاید» به دنبال راه نجات باشند!
هیپوکامپوس؛ یک کمدی فلسفی
نمایش «هیپوکامپوس؛ یک کمدی فلسفی» نوشته امید طاهری، به کارگردانی میثم عبدی نیز تا جمعه ۲۸ شهریور ماه، هر شب ساعت ۲۱ به مدت ۸۰ دقیقه روی صحنه خواهد بود.
در این نمایش منصور اسکندری، مجید اقبالی، پگاه امیرآبادی، افق ایرجی، مهرناز بختیاری، مینا شجاعیان، فائقه شلالوند، مرتضی علی دادی و حامد قنبری ایفای نقش میکنند.
مهرآرا
نمایش «مهرآرا» نوشته دانیا غفاری و مهدیه صفری، به تهیهکنندگی و کارگردانی دانیال غفاری نیز تا ۱۲ مهر ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۶۵ دقیقه میزبان مخاطبان است.
مهشید گودرزی، جیران باریکانی، مهدخت امینیان، رضا جهانگیری، رضا امانلو و سوگند صادقی بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده: داستان پیدا شدن گمگشتهای که او را پیدا کردی و او...
علاقهمندان برای تهیه بلیت نمایش ها به سایت تیوال مراجعه کنند.