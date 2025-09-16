روزهای سهشنبه تا جمعه افزایش دما در مازندران پیشبینی میشود اما از شنبه با ورود سامانه بارشی، شاهد بارندگی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی گفت: دلیر چالوس با ثبت کمینه دمای ۷ درجه بالای صفر در صبح امروز، خنکترین نقطه استان بود و امیرآباد با بیشینه دمای ۲۸ درجه گرمترین منطقه طی ۲۴ ساعت گذشته گزارش شد.
تاکامی افزود: بیشترین بارندگی نیز از بلیران آمل و جوربند نور به میزان ۲۵ میلیمتر ثبت شده است.
وی با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: امروز سهشنبه، جو مازندران پایدار است و افزایش دما در سطح استان پیشبینی میشود. اما برای فردا چهارشنبه، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد و بهویژه در مناطق غربی، دامنهها و ارتفاعات استان، احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
تاکامی افزود: برای روزهای پنجشنبه و جمعه مجدداً جو استان پایدار خواهد بود و افزایش دما، بهویژه در روز جمعه، قابل انتظار است.
وی هشدار داد: از شنبه و یکشنبه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب، شاهد بارندگی، وزش باد و کاهش محسوس دما در سطح استان خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی همچنین درباره وضعیت دریا گفت: دریای مازندران برای امروز و امشب نسبتاً مواج گزارش شده و برای شنا و فعالیتهای تفریحی دریایی مناسب نیست.