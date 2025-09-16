مهلت ارسال آثار به سومین پویش ملی سوغات اربعین در بخش روایتگری تا ۱۵ مهرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نیکزاد، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان گفت: مهلت ارسال آثار به سومین پویش ملی سوغات اربعین در بخش روایتگری تا ۱۵ مهرماه تمدید شد.

وی با بیان اینکه شرکت در این پویش برای همه افراد در سومین پویش ملی سوغات اربعین بخش روایتگری آزاد است، افزود: همچنین روایت‌ها نباید در هیچ نشریه و کتابی منتشر شده باشند و هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر سه اثر (روایت) به دبیرخانه مسابقه ارسال کند.

نیکزاد ادامه داد: به نفر اول برگزیده این پویش مبلغ ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم هفت میلیون تومان و نفر سوم پنج میلیون تومان اهدا می‌شود.

وی ادامه داد: موضوعات پیشنهادی این پویش شامل زیارت اولی‌ها، مهمان‌نوازی مردم عراق، همبستگی مردمی، استجابت دعا، مواکب، جاماندگان اربعین، خادمان حسینی، همراهی نسل‌ها، خانواده من، زائران است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خوزستان تصریح کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این پویش می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به آدرس arbaeen.jdsharif.ac.ir در خصوص نحوه ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنند.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق ۶۷۶۴۱۷۱۶-۰۲۱ و ۰۹۲۲۹۳۸۵۵۸۷ با دبیرخانه پویش ملی سوغات اربعین و آیدی @m_jdsharif در تمامی پیام‌رسان‌ها (ایتا، بله و تلگرام) با این پویش در ارتباط باشند و تماس بگیرند.