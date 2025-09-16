به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا وحیدی مهر گفت: ماموران نیروی انتظامی پل زال پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاقچی یکصد عدد ایربگ مستعمل به ارزش یک میلیارد و ۴۷ میلیون ریال در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اندیمشک رسیدگی شد.

وحیدی مهر ادامه داد: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط کالا متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی اندیمشک اظهار داشت: شعبه با توجه به این که ارزش خودرو حامل کالای قاچاق از ارزش کالا کمتر بود، مبلغ ۸۷۰ میلیون ریال معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه و متخلف در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و جریمه وصول شد.