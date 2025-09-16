پخش زنده
با ترانه امشب ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری استان اصفهان موضوع نخستین قسمت این برنامه است.
شبکه نمایش هشت میلیمتری را امروز ساعت ۱۵ پخش میکند.
این فیلم محصول ۲۰۱۱ داستان گروهی از نوجوانان شهری کوچک است که هنگام تهیه یک فیلم با سانحهای غیر منتظره مواجه میشوند.
شبکه آموزش «آستین خالی» را ۲۷ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰ دقیقه پخش میکند.
این مستند روایتی از رشادتهای شهید حاج حسین خرازی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس، از زبان دوستان و همرزمان اوست.
آسیا چهارشنبهها ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش میشود.
در هر قسمت از این مجموعه جلوههای چشمگیر حیاتوحش قاره کهن نمایش داده میشود.