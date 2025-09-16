به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی تاجیک، مربی تیم ملی تکواندو کشورمان به عنوان سرمربی تیم ملی تونس انتخاب شد. وی در روز‌های گذشته برای مذاکره با مسئولان ورزش تونس به این کشور سفر کرده بود.

فدراسیون تکواندو تونس با ارسال نامه‌ای به تهران خواستار همکاری با یک مربی از کشورمان شد که پس از موافقت فدراسیون تکواندو ایران، علی تاجیک قهرمان سابق تکواندو جهان و آسیا و مربی فعلی تیم پس از مذاکره حضوری با مسئولان ورزش تونس، به عنوان سرمربی این کشور انتخاب شد.

تونس در رقابت‌های المپیک پاریس موفق به کسب دو مدال طلا و برنز توسط فیراس کاتوسی و محمد خلیل الجندوبی شده بود. قرارداد وی دو ساله است که تا المپیک ۲۰۲۸ پاریس قابل تمدید است.

تاجیک پیش از حضور در تیم ملی ایران و همچنین ریاست سازمان تیم‌های ملی، به مدت ۷ سال سرمربیگری تیم ملی عمان را عهده دار بود. همچنین مربیگری تیم نوجوانان، دانشجویان و سرمربیگری تیم دانش آموزان ایران هم در کارنامه او دیده می‌شود.

مدال طلای ارتش‌های جهان در سال ۱۳۷۹، مدال نقره مسابقات انفرادی جام جهانی به میزبانی ویتنام در سال ۱۳۸۰، مدال نقره جهانی مادرید در سال ۱۳۸۴، مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا اردن ۱۳۸۲، مدال نقره یونیورسیاد و برنز دانشجویان جهان از دیگر سوابق تاجیک است.