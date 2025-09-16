پخش زنده
شش عنوان کتاب دانشگاه سمنان به عنوان تازههای نشر این دانشگاه در رشتههای مختلف علمی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر مسئول انتشارات دانشگاه سمنان گفت: این آثار که اساتید و پژوهشگران این دانشگاه آنها را به رشته تحریر درآورده اند در حوزههای علوم محیطی، مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی منتشر شدند.
مصطفی رئوفی افزود: کتاب «شاخصهای بزرگ مقیاس اقلیمی در هیدرومتئورولوژی» نوشته دکتر محمدرضا یزدانی کتابی جامع درباره شاخصهای اقلیمی مؤثر در تحلیل و پیشبینی پدیدههای آب و هوا ، کتاب «راهنمای مدیریت جنگل و آب» ترجمه دکتر مجتبی امیری و دکتر مجید محمدی درباره شیوههای نوین مدیریت پایدار منابع آب در جنگلها ست.
وی ادامه داد: کتاب «سرامیکهای پیشرفته» ترجمه دکتر رضا ایرانخواه مرجعی کامل درباره انواع سرامیکهای اکسیدی و غیر اکسیدی و کاربردهای گسترده آنها در صنایع مختلف مانند الکترونیک، زیستپزشکی و انرژی و کتاب روشهای نوین بهسازی اتصالات با رویکرد بهبود رفتار لرزهای قابهای خمشی فولادی» نوشته دکتر محسن گرامی و دکتر محمدحسین رزمخواه پژوهشگر پسادکتری دانشگاه سمنان به معرفی راهکارهای نوآورانه در بهسازی سازههای فولادی با هدف افزایش مقاومت لرزهای میپردازد.
مدیر مسئول انتشارات دانشگاه سمنان گفت: همچنین کتاب «استخراج فاز جامد: عملکرد، کاربردها و اثرات آن» ترجمه دکتر مریم رجبی، دکتر سمیه ارغوانیبیدختی و دکتر علیرضا اصغری کتابی تخصصی در زمینه تکنیکهای پیشرفته آمادهسازی نمونهها و کاربردهای محیطزیستی و پزشکی استخراج فاز جامد است و کتاب «طرح پژوهش رویکردهای کیفی، کمی و آمیخته» ترجمه دکتر هوشمند باقری قرهبلاغ و دکتر محسن عینعلی مرجعی کاربردی در روشهای تحقیق ترکیبی است که مفاهیم و طرحهای مختلف پژوهشی را به زبان ساده و علمی توضیح میدهد.