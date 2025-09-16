به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین یوسفی اظهار داشت: این واحد‌های صنفی متخلف شامل دو آرایشگاه زنانه، دو نانوایی، یک مرغ فروشی، یک لبنیاتی، یک خواربار فروشی، یک قهوه خانه، یک کافی شاپ، یک واحد عرضه کننده دخانیات، یک اغذیه فروشی و یک رستوران هستند که به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب و پرونده آنها برای ادامه مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال گردید.

رئیس مرکز بهداشت ایذه گفت: نظارت بر واحد‌های صنفی به ویژه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در این شهرستان به صورت مستمر در حال انجام است و بازرسان بهداشت محیط این مرکز با جدیت و قاطعانه بر واحد‌های صنفی نظارت کرده و متخلفان را شناسایی می‌نمایند.

مهندس یوسفی تأکید کرد: اجرای مستمر کنترل‌ها و نظارت‌های بهداشتی، همراه با اعمال قانون هدفمند و نظام‌مند، نقش مهمی در ارتقای رویکرد بهداشتی متصدیان اصناف دارد؛ بنابراین از شهروندان درخواست می‌گردد برای مشارکت در این امر مهم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.