



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پویش به عشق محمد (ص) آزاد می‌کنم بانک رفاه استان فارس واز محل کمک‌های جمع آوری شده توسط کارکنان این بانک، ۶ زندانی واجد از زندان مرکزی آزاد شدند.

کارکنان بانک رفاه استان در این پویش انسان دوستانه، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان تامین کردند که در مرحله نخست، ۶ نفر زندانی واجد شرایط مالی و بدهکار که مبلغ کل بدهی آنان بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان بوده انتخاب شدند، پرونده آنان پس از پیگیری‌های مددکاری و برقراری جلسات صلح و سازی با شکایت، میزان ۶۴ میلیون تومان در این مطالبات تخفیف اخذ شد که با استفاده از کمک‌های کارکنان بانک رفاه فارس موجبات آزادی این ۶ زندانی از زندان فراهم شد.

تعداد دیگری از زندانیان واجد شرایط نیز انتخاب و پرونده آنان در دست پیگیری قرار دارد تا در فرایندی مشابه، موجبات آزادی آنان نیز در مرحله دوم این رویداد حمایتی و رهائی بخش، از زندان فراهم آید.

