شهرستان کلات با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات موثر در حوزه آبخیزداری، جنگل، مرتع و ممیزی اراضی، موفق به کسب مقام نخست خراسان رضوی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کلات گفت: حفاظت از جنگل ارس هزارمسجد با ۳۷ هزار هکتار وسعت و جنگل پسته طبیعی چهچه به مساحت ۶ هزار هکتار ــ که به عنوان بزرگترین جنگل پسته طبیعی جهان شناخته می‌شود ــ یک اولویت ملی است. این ذخیره‌گاه ارزشمند نقشی اساسی در حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور دارد.

بهشتی به اقدامات انجام‌شده در زمینه زراعت چوب نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰۰ هزار اصله نهال صنوبر بین باغداران توزیع شد که بیش از ۹۹ درصد آنها به ثمر نشسته‌اند. در آینده‌ای نزدیک، این طرح علاوه بر تأمین چوب موردنیاز کشور، منبع درآمدی پایدار برای باغداران خواهد بود.

او همچنین درباره مدیریت مراتع گفت: کلات در اخذ عوارض پروانه چرا رتبه نخست استان را کسب کرده و ممیزی ۲۰ مرتع باقی‌مانده تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. در کنار آن، بذر گونه‌های ارزشمند مرتعی از جمله آنغوزه، باریجه، قیاق و درمنه تهیه و برای احیای مراتع میان بهره‌برداران توزیع شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به عملکرد یگان حفاظت افزود: با بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی و همکاری نزدیک مردم، دهیاران، شورا‌ها و دستگاه قضایی در دو سال گذشته شاهد کاهش محسوس آتش‌سوزی‌ها بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که شهرستان کلات در این مدت کمترین میزان آتش‌سوزی در سطح استان را داشته است. امسال نیز تنها دو مورد آتش‌سوزی خفیف با حضور به‌موقع نیرو‌ها و مشارکت دامداران مهار شد.

بهشتی گفت: کلات امروز به الگویی موفق در صیانت از منابع طبیعی تبدیل شده است و امیدواریم این دستاورد‌ها زمینه‌ساز توسعه پایدار، رونق اقتصادی و حفظ میراث طبیعی برای نسل‌های آینده باشد.