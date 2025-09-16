مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت:در آستانه سال تحصیلی جدید بیش از ۶۶۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در استان از بسته‌های حمایتی شامل کیف، دفتر، نوشت‌افزار و لوازم تحصیلی ضروری بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرگل صحاف در پویش همه حاضر گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید بیش از ۶۶۰۰ دانش‌آموز تحت پوشش بهزیستی در سراسر استان آذربایجان شرقی از بسته‌های حمایتی شامل کیف، دفتر، نوشت‌افزار و لوازم تحصیلی ضروری بهره‌مند می‌شوند. این اقدام که با مشارکت گسترده و مسئولانه‌ مراکز خیریه و خیران شکل گرفته نمادی روشن از همدلی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در قبال آینده کودکان و نوجوانان کشور است.

وی افزود: توزیع لوازم‌ تحصیلی در جهت کاهش دغدغه‌های مالی، حفظ عزت‌نفس و کرامت انسانی دانش‌آموزان و تقویت انگیزه و امید به ادامه تحصیل آنها نقش بسیار مهمی دارد.

صحاف گفت:این طرح با پوشش کامل شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان اجرا شده و با حمایت گسترده مردم، نهاد‌های مردمی و فعالان اجتماعی همراه بوده است. بهزیستی استان آذربایجان شرقی همچنین از تمامی شهروندان نیک‌اندیش دعوت کرده تا با پیوستن به این پویش مهرآفرین و ثبت مشارکت‌های خود، سهمی در ساختن آینده‌ای روشن و پرامید برای کودکان محروم ایران عزیز داشته باشند.