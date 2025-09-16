به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ گردشی در بازار‌ها نشان می‌دهد نوشت افزار‌های ساخت داخل طرفداران پروپاقرصی در میان مصرف کنندگان دارد.

واحد تولید نوشت افزار و انواع چسب صنعتی و بسته بندی در شهرک صنعتی آبادان یکی از تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی است.

این شرکت با سرمایه ۵ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون ماهانه از خروج ۴۰۰ هزار دلار ارز با فروش تنها یک نوع کالا جلوگیری می‌کنند.

در این کارخانه ۵۰ نفر نیروی کار چسب‌های نواری شفاف و رنگی، ماژیک و خودکار را تولید و عرضه می‌کنند.

به گفته مدیر این کارخانه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این محصولات از تبریز و اصفهان تامین می‌شود.

ایران در میان ۲۰۲ کشور صادر کننده نوشت افزار در جهان رتبه ۶۶ را داراست.