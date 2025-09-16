پخش زنده
با نزدیک شدن به ماه مهر بازار خرید نوشت افزار داغ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ گردشی در بازارها نشان میدهد نوشت افزارهای ساخت داخل طرفداران پروپاقرصی در میان مصرف کنندگان دارد.
واحد تولید نوشت افزار و انواع چسب صنعتی و بسته بندی در شهرک صنعتی آبادان یکی از تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی است.
این شرکت با سرمایه ۵ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون ماهانه از خروج ۴۰۰ هزار دلار ارز با فروش تنها یک نوع کالا جلوگیری میکنند.
در این کارخانه ۵۰ نفر نیروی کار چسبهای نواری شفاف و رنگی، ماژیک و خودکار را تولید و عرضه میکنند.
به گفته مدیر این کارخانه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این محصولات از تبریز و اصفهان تامین میشود.
ایران در میان ۲۰۲ کشور صادر کننده نوشت افزار در جهان رتبه ۶۶ را داراست.