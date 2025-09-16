ساعت کاری ادارات دولتی استان یزد از اول مهر ماه، ساعت ۸:۱۵ آغاز می‌شود.



معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: از اول تا دهم مهرماه ساعت آغاز به کار ادارت دولتی استان یزد، ساعت ۸:۱۵ صبح خواهد بود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای تامین، دستور داده شده در مورد ساعت شروع به کار مدارس و ادارات برنامه ریزی شود تا هم موضوع ترافیک ومشکلات سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان در چند روز اول مهر تا عادی شدن روند حضور دانش آموزان در مدارس حل شود.

شاه حسینی با یان اینکه ساعت کاری ۶ صبح که قبلا بوده تا ۳۱ شهوریور اعتباردارد ادامه داد: مصوب شده ساعت کاری از اول تا ۱۰ مهرماه ۸: ۱۵ باشد و این یکساعت به صورت دورکاری لحاظ می‌شود در صورت نیاز تمدید این مصوبه اطلاع رسانی انجام خواهد شد.