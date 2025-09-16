احسان حاج صفی در کاشان و خیر اصفهانی در پویش به عشق پیامبر (ص) زمینه آزادی ۱۲ محکوم مالی را فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان گفت: احسان حاج‌صفی، کاپیتان تیم فوتبال سپاهان اصفهان در اقدامی خیر خواهانه ۱۰ زندانی جرایم غیرعمد منطقه کاشان را آزاد کرد.

علی راحمی افزود: ورزشکاران می‌توانند با چنین اقدامات مؤثری، الگوی مناسبی برای جوانان باشند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

همچنین بنابر اعلام ستاد دیه استان اصفهان؛ خیر گمنام اصفهانی با حضور در ستاد دیه اصفهان و اهدای دو عدد سکه تمام بهار آزادی با مشارکت در پویش به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم، زمینه ساز آزادی دو زندانی محکوم مالی در اصفهان شدند.

با اعلام این ستاد؛ مردم نیک اندیش استان می‌توانند، کمک‌های نقدی خود برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را به شماره شبا ستاد دیه ir ۸۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ارسال کنند.