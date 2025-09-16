فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: شهدای عزیزمان در استان (هم شیعه و هم سنی در کنار همدیگر با وحدت و همدلی) با رشادت‌ها و ایستادگی بر سر عهدی که با خدای خود بستند به کشور عزت بخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار دکتر "رحیم جهانبخش" به همراه حجت الاسلام و المسلمین "سید کمال موسوی" رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان، در دیدار با خانواده ۲۴ نفر از شهدای اهل سنت ارومیه، اظهار داشت: اقدام به موقع، رشادت و شجاعت شهدای عزیزمان در استان قابل تحسین است چرا که شهادت پاداش بزرگ الهی و شرط بدست آوردن آن داشتن تقوا است و شهدای عزیزمان به واسطه تقوای زیادی که داشتند خداوند آنها را در نزد مردم بزرگ کرد و به درجات عالی رساند.

وی با بیان اینکه نباید هرگز یاد و خاطره شهدا از ذهن و خاطره مردم جامعه حذف شود افزود: زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا باعث می‌شود هرگز از یاد نبریم که امنیت و آرامش امروز خود را مرهون جانفشانی جوانان رشید و شجاع این مرز و بوم هستیم.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: شهادت سعادتی است که نصیب هر کسی نمی‌شود، هر کسی سعادت شهید شدن در راه خدا را ندارد و این فیض الهی نصیب کسانی می‌شود که جزو مقربان درگاه حضرت حق هستند.

وی تاکید کرد: البته ثواب صبر و استقامت خانواده‌های شهدا هم کمتر از مقام شهید و شهادت نیست و آنها با ایثار و فدا کردن عزیز‌ترین فرزندانشان برای حفظ امنیت و آرامش مردم الگوی بسیار خوبی از سبک زندگی ایرانی اسلامی را به ما ارائه می‌کنند و از این الگو باید بهترین استفاده را ببریم.

سردار جهانبخش در پایان خاطر نشان کرد: وقتی پای صحبت خانواده‌های شهدا می‌نشینیم همه آنها بدون استثنا اعلام می‌کنند که اگر بازهم نیاز باشد حاضرند جان خود و دیگر عزیزانشان را فدای انقلاب کنند و آنها با این رفتار خود نشان دادند که هنوز فرهنگ ایثار و شهادت و جانبازی برای پاسداری از دین و شرف کشور پابرجا است و مطمئناً تا وقتی چنین فرهنگی در جامعه وجود دارد دشمن هرگز جرأت تعرض به خاک کشور ما را پیدا نخواهد کرد.