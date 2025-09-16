به همت معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد نمایشگاه کتاب در یاسوج برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نمایشگاه کتاب با حضور معاون سیاسی، امنیتی استاندار، مدیرکل صدا و سیمای استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل و جمعی از اصحاب رسانه در حسینیه ثارالله یاسوج افتتاح شد.
طبق اعلام مسئولان برگزاری نمایشگاه، بیشتر کتابهای این نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف به فروش میرسد.
این نمایشگاه تا ۱۷ مهر همه روزه از ساعت ۹ تا ۲۲ شب پذیرای علاقهمندان خواهد بود.