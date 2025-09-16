به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: همزمان با تعطیلات پایان شهریور و شروع فصل مهر و مدارس، پلیس راه استان اصفهان پویش فرهنگی «صندلی خالی» را با هدف ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش سوانح رانندگی آغاز کرد.

علی مولوی ادامه داد: این پویش با الهام از پیام‌های احساسی و خانوادگی، یادآور جای خالی افرادی است که به دلیل حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی گفت:در قالب این طرح، پوسترها، بنر‌ها و پیام‌های آموزشی در جاده‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود تا رانندگان بیش از پیش به اهمیت رعایت قوانین توجه کنند.

پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: این پویش فرهنگی تنها محدود به تعطیلات پایان شهریور نیست و به طور مستمر در طول سال ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هدف از این اقدام، ارتقای مسئولیت‌پذیری رانندگان، کاهش سرعت و سبقت‌های غیرمجاز، استفاده از کمربند ایمنی و پیشگیری از بروز سوانح تلخ جاده‌ای است.