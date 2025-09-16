کهگیلویه و بویراحمد؛
یازدهمین کارگروه آرد گندم و نان با ۶ دستور کار مهم
مدیرکل اقتصادی استان گفت: بهبود کیفیت و سلامت نان با درصد پروتیین بالا وکاهش سبوس گیری در نانوایی های کهگیلویه وبویراحمد ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل اقتصادی استانداری در یازدهمین کارگروه آرد و نان کارگروه آرد و نان استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر اهمیت تولید و مصرف نان کامل به عنوان راهکاری مؤثر در جهت ارتقای سلامت جامعه و مقابله با بیماریهای غیرواگیر تأکید کرد.
نادیا صداقت، افزود: با توجه به افزایش شیوع بیماریهایی چون چاقی، بیماریهای قلبی-عروقی و سرطانهای دستگاه گوارش که با تغذیه نامناسب و کیفیت پایین نان در ارتباط است، تولید آرد کامل و مصرف نان کامل، که سرشار از ویتامینها و مواد معدنی است، در اولویت قرار گرفته است.
صداقت با اشاره به مصوبه این کارگروه مبنی بر ارسال قیمت نان کامل به معاونت اقتصادی وزارت کشور، خاطرنشان کرد: با پیگیریهای صورت گرفته، قیمت نان کامل در سامانه نانینو بارگذاری شده و به زودی نانواییهایی که تمایل به تولید نان کامل دارند، برای فعالسازی کد خود در این سامانه معرفی خواهند شد.
وی همچنین به گزارش نهایی صندوق کارآفرینی امید در خصوص پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به این امر اختصاص یافته و مرحله سوم این تسهیلات نیز به زودی ابلاغ خواهد شد.
صداقت افزود: تعیین تکلیف آردهای کشف شده خارج از شبکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد آردهای کشف شده در مناطق گرمسیری به کارخانه آرد مارون و در مناطق سردسیری به کارخانه آرد مرکز استان تحویل داده شود تا به صورت امانی در اختیار نانواییهایی که سهمیه آردشان قطع شده و دچار مشکل هستند، قرار گیرد.
مدیرکل اقتصادی استانداری به وضعیت آرد خام روستایی و عشایری هم اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه آمار موجود بر اساس سرشماری سال ۹۵ است، مکاتبهای با دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته تا آمار دقیقتر خانوارها را دریافت کنیم تا تخصیص آرد بر اساس اطلاعات بهروز انجام شود.