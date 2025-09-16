پخش زنده
بخشدار بندرامام خمینی (ره) گفت: توسعه عمرانی بندر امام خمینی با حمایت استانی و ملی در دستور کار قرار گرفته و همزمان چندین طرح مهم در حوزههای آموزشی، بهداشتی، خدماتی و زیربنایی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین عابدی اظهار کرد: خبرنگاران همواره در بحرانها با اطلاعرسانی حرفهای موجب آرامش مردم شدهاند و نقدهای آنها منصفانه بوده است.
حسین عبادی با اشاره به پروژههای عمرانی شهری گفت: از آغاز مسئولیت خود تاکنون حدود ۷۰ پروژه عمرانی و خدماتی پیگیری و آغاز شده که بخشی از آنها نیز در حال بهرهبرداری است.
وی همچنین از تخصیص یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل شورای راهبردی پتروشیمیها برای شهرستان بندرماهشهر خبر داد و افزود: احداث ۶ مدرسه، طرحهای حوزه آب، احداث پارک و تأمین تجهیزات بیمارستانی از جمله این پروژههاست که اجرای آنها از ابتدای مهرماه در بندر امام خمینی (ره) آغاز میشود.
بخشدار بندر امام خمینی تصریح کرد: انتقادهای اصحاب رسانه را با جان و دل میپذیریم چرا که معتقدیم رسانهها میتوانند با پیگیری مستمر مطالبات مردم روند توسعه شهر را تسریع کنند.