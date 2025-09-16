به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مینا بارانی نایب رییس بانوان هیات فوتبال خوزستان اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۹ تیم از سراسر استان، به میزبانی شهرستان دزفول برگزار شد که در پایان نیز تیم ارجان بهبهان قهرمان شد، بارسا ایذه در جایگاه دوم قرار گرفت و مقام سومی نیز به تیم سپاهان مسجدسلیمان رسید.

او بیان کرد: خوشبختانه مسابقات در سطح کیفی خوبی برگزار شد و همه تیم‌ها حرف برای گفتن داشتند و شاهد رقابت پایاپایی بودیم.

نایب رییس بانوان هیات فوتبال خوزستان بیان کرد: فوتسال در استان خوزستان هم علاقه‌مندان بسیاری دارد و هم پتانسیل خوبی از نظر بازیکن داریم؛ حضور خوزستانی‌ها در اردوی تیم‌ملی فوتسال زمان و حضور دو تیم پالایش نفت آبادان و ملی حفاری در لیگ برتر نیز گواه روند خوب فوتسال در استان خوزستان است که تلاش ما بر این است که همین روند خوب تداوم داشته باشد.