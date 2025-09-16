پخش زنده
هواشناسی کرمان برای جاری شدن سیلاب در برخی مناطق هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به پیشبینی رگبار و رعد و برق و وزش تندبادهای لحظهای در ارتفاعات جنوبی، مرکزی و مناطق جنوبغربی استان، گفت: با توجه به نوع بارشهای این فصل جاری شدن رواناب، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها محتمل است.
فهیمه راستی افزود: تا پایان هفته جاری شرایط برای وقوع ناپایداریهای جوی به صورت رشد ابر، رگبار و رعد و برق و وزش تندبادهای لحظهای در ارتفاعات جنوبی، مرکزی و مناطق جنوبغربی استان مهیاست.
وی افزود: با توجه به نوع بارشهای این فصل جاری شدن رواناب، طغیان رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها محتمل است.
کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: همچنین تا پایان هفته در شمال، شرق و برخی از مناطق شمالغربی استان وزش باد نسبتا شدید، خیزش گردوخاک، انتقال ریزگرد، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.