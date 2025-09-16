پخش زنده
امروز: -
طرح تعریض و بهسازی جاده درودی فارغان - حاجیآباد، با ۸۰ درصد پیشرفت کاری در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای هرمزگان گفت: این طرح، تعریض و بهسازی ۵۴ کیلومتر از جاده اصلی ۶۰ کیلومتری فارغان - حاجیآباد است که تاکنون ۵۳ کیلومتر آن بهطور کامل آسفالت شده است.
عباس شرفی افزود: تکمیل این طرح نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و تسهیل دسترسی مردم به مرکز شهرستان دارد.
بیشتر بخوانید: ساخت ۲۲ کیلومتر راه روستایی در هرمزگان
وی با اشاره به اجرای این طرح در راستای ارتقاء ایمنی رفت و آمد، کاهش حوادث جادهای و تسهیل ارتباطات منطقهای، گفت: با تعریض و بهسازی این جاده گام بلندی در مسیر توسعه شبکه راههای ایمن و استاندارد استان برداشته میشود.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای هرمزگان افزود: جاده فارغان - حاجیآباد یکی از مسیرهای راهبردی شمال استان است.