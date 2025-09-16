مجری برنامه‌های بنیاد علوی در استان ایلام، از توزیع ۷ هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌ تحریر بین دانش‌آموزان نیازمند استان در قالب پویش ملی «لبخند مهر» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حسین بیگی» مجری برنامه‌های بنیاد علوی در استان ایلام گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید و ضرورت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، پویش «لبخند مهر» در سطح کشور اجرا شده است، در این طرح ملی، ۲۵۰ هزار بسته کمک آموزشی برای دانش‌آموزان نیازمند تهیه شده که سهم استان ایلام ۷هزار و ۳۰۰ بسته است.

وی با اشاره به جامعه هدف این طرح افزود: این بسته‌ها عمدتاً برای دانش‌آموزان و خانواده‌های دهک‌های یک و دو در نظر گرفته شده که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از کمترین امکانات آموزشی برخوردارند.

مجری برنامه‌های بنیاد علوی در استان ایلام ادامه داد: در اجرای این طرح، ۲۰ گروه جهادی و مردمی در کنار بنیاد علوی همکاری داشته‌اند، این گروه‌ها از مراحل جمع‌آوری و بسته‌بندی تا توزیع در شهرستان‌ها و مناطق محروم استان همراه ما بوده‌اند و نقش مهمی در رساندن بسته‌ها به دست دانش‌آموزان داشته‌اند.

بیگی مطرح کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر کمک مستقیم به دانش‌آموزان نیازمند، تأثیر مهمی در ایجاد انگیزه تحصیلی، امید و نشاط در خانواده‌های کم‌درآمد دارد، بنیاد علوی با هدف ارتقای عدالت آموزشی و کاهش تبعیض‌های اجتماعی، تلاش می‌کند این حمایت‌ها را در سال‌های آینده نیز با قوت ادامه دهد.