یکی از فرماندهان بزرگ دوران دفاع مقدس که بافرهنگ دینی و عشق به اهل بیت (ع) پرورش یافت حسین خرازی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهید حسین خرازی فرزند اصفهان از فرماندهان برجسته دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

وی به رشد و بالندگی در دوران انقلاب اسلامی رسید. از عملیات‌های مختلفی که در آن حضور داشت می‌توان به عملیات ثامن الائمه و طریق القدس اشاره کرد.

حسین خرازی و نیرو‌های تحت امر او در عملیات «بیت‌المقدس» هم حماسه‌های بسیاری آفریدند و سهم به‌سزایی در آزادسازی خرمشهر از تصرف دشمن متجاوز داشتند.

آنها در عملیات بیت‌المقدس جزو اولین لشکر‌هایی بودند که از رود کارون عبور کردند و به جاده اهواز – خرمشهر رسیدند و در آزادسازی خرمشهر، سهم عظیمی داشتند.

شهید حسین خرازی سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی کربلای ۵ در مشهد شهدای شلمچه به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از تشییع در گلزار شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.