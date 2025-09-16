پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به پیوندهای تاریخی و اقتصادی بین دو استان یزد و اصفهان، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای صنعتی و معدنی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان اظهار داشت: مردمان استان یزد و اصفهان از دیرباز تاکنون در زمینه تولیدات صنعتی مختلف با یکدیگر همکاری داشتهاند و این ارتباط همچنان تداوم دارد.
وی افزود: در حال حاضر همکاریهای دو استان تنها محدود به صنایع فولادی نیست، بلکه در حوزههای مهمی همچون تکمیل زنجیره نساجی، تأمین خوراک واحدهای مختلف تولیدی و همچنین تأمین قطعات و تجهیزات ماشینآلات صنعتی یزد نیز اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه همجواری جغرافیایی نقش مهمی در توسعه همکاریها ایفا کرده است، ادامه داد: همکاری بسیاری از سرمایهگذاران خوشنام یزدی در استان اصفهان به تحکیم روابط اقتصادی میان دو استان منجر شده است.
صادقیان همچنین تبادل مطلوب کالا در حوزه محصولات نهایی را از دیگر ظرفیتهای مشترک دو استان برشمرد و گفت: در زمینه استفاده از نیروی انسانی متخصص نیز همکاریهای مؤثری در بخشهای صنعت و معدن شکل گرفته که زمینهساز ارتقای توانمندیهای هر دو استان شده است.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی یزد و اصفهان در مرکز کشور تصریح کرد: دسترسی به شبکههای حملونقل جادهای و ریلی، نزدیکی به بازارهای مصرفی گسترده و ظرفیتهای انرژی، شرایطی فراهم کرده که میتواند زمینهساز ایجاد خوشههای صنعتی مشترک میان دو استان باشد.
مدیرکل صمت یزد اضافه کرد: تعاملات گسترده یزد و اصفهان در زمینه صنایع معدنی، فولاد، نساجی، پلیمر، صنایع پایین دستی وهمچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند الگویی موفق برای همافزایی اقتصادی استانهای همجوار کشورمحسوب شود.
وی در پایان تأکید کرد: با تقویت همکاریهای بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت شهرکهای صنعتی و بهرهگیری از توان نخبگان و دانشگاهها، میتوان سطح مبادلات و همکاریهای اقتصادی بین یزد و اصفهان را به شکل چشمگیری ارتقا داد.