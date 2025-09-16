به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نخستین اجلاسیه شهدای مداح استان سمنان در تالار شقایقهای دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار و از خانواده ۱۱ شهید مداح و ۶ رزمنده مداح در این برنامه فرهنگی تجلیل شد.

سینه دوره سنتی همراه با مداحی های دوران جبهه به یاد عزاداری دوران دفاع مقدس و اجرای سرود از دیگر برنامه های این اجلاسیه بود.

حجت الاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا گفت: استان سمنان رویدادهایی مانند دفاع مقدس و عرصه‌های حساس، همواره پای انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدا ایستاده است.

حجت الاسلام زمانی با بیان اینکه با گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید استان سمنان گفت : حضور مردم در چنین مناسبت‌هایی نشان دهنده ولایتمداری و شهادت طلبی آنهاست.

وی با بیان اینکه جهاد تبیین امروز یک وظیفه است، افزود: همه در قبال انقلاب اسلامی رسالت تبیین را داریم و جامعه مبلغان و مداحان و موثران بیش از دیگران رسالت سنگین‌تری دارند و لذا باید همه در هر لباس و عرصه‌ای که هستیم در این زمینه اقدام کنیم.