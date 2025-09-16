پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در بیستوسومین اجلاس پارک فناوری پردیس گفت: منطقه نوآوری باید به زنجیره ارزش تبدیل شود و هرجا ایده و انگیزه وجود دارد، زیرساخت هم فراهم باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در بیستوسومین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس با اشاره به ضرورت تقویت زیستبوم نوآوری کشور گفت: ما در حال طراحی سکوی پرتاب برای شرکتهای نوپا و نوآور هستیم تا مسیر توسعه آنها هموار شود و منطقه نوآوری به زنجیره ارزش تبدیل گردد.
وی افزود: هرجا ایده و توان وجود دارد باید زیرساختهای لازم فراهم شود و هرجا انگیزه و استعداد هست، زیرساخت نیز حضور داشته باشد. به گفته او، شکلگیری اکوسیستمهای منطقهای، فعالسازی بنیادهای استانی و باشگاه نخبگان ایران از اقدامات ضروری در این مسیر است.
معاون علمی رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت حفظ و بازگشت نخبگان تصریح کرد: نخبه باید حق انتخاب داشته باشد و برنامه «کانکت» پلی ارتباطی میان ما و نخبگان خارج از کشور خواهد بود.
افشین با اشاره به ورود کشور به حوزه فناوریهای راهبردی گفت: ما به سراغ فناوریهایی رفتهایم که اثرگذاری عمیق دارند؛ از جمله هوش مصنوعی و کوانتوم. تصمیمگیری در این حوزهها باید در حلقه بازیگران اصلی زیستبوم نوآوری انجام شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت دیپلماسی فناورانه هوشمند افزود: ایجاد پلهای فناوری، جذب سرمایهگذاری، صدور محصولات و حضور فعال دانش ایرانی در جهان از اولویتهای اصلی ماست