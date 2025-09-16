پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای ۳۷۰ کیلومتر روکش آسفالت و خطکشی ۲۰۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی در سال جاری خبر داد و بر استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای ارتقای کیفیت خدماترسانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در جلسه شورای اداری این اداره کل و نشست هماندیشی با فرماندهان پلیس راه استان و شهرستانهای تابعه اظهار کرد: هرچند تاکنون اقدامات مؤثری در تمامی بخشها برای ایمنسازی جادهها و کاهش تصادفات انجام شده، اما برای دستیابی به نتایج بهتر و بهبود خدماترسانی، نیاز است به سمت مدیریت متمایز حرکت کنیم.
وی با تأکید بر تلاش شبانهروزی مجموعه راهداری استان برای بهبود وضعیت راهها، گفت: طی سال جاری ۳۷۰ کیلومتر روکش آسفالت محورهای ارتباطی و ۶۰ کیلومتر روکش راه روستایی با اعتباری نزدیک به یک هزار میلیارد تومان اجرا شده است.
شکری افزود: هماکنون ۴۲۰ کیلومتر طرح روکش آسفالت در حال اجراست و تفاهمنامههایی شامل ۶۰ کیلومتر در تکاب، ۱۰۰ کیلومتر در منطقه آزاد ماکو، ۴۸ کیلومتر با امور عشایر و ۸۰ کیلومتر در قالب کارهای امانی نیز منعقد شده است.
وی همچنین با اشاره به انجام ۲۰۰۰ کیلومتر خطکشی در محورهای مواصلاتی استان در سال جاری، گفت: رفع نقاط پرحادثه از اولویتهای اصلی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای است و امید میرود با این اقدامات روند کاهش تصادفات ادامه یابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ضعف خودروها، ضعف در فرهنگ رانندگی و وضعیت راهها را سه عامل اصلی تصادفات عنوان کرد و افزود: این اداره کل با اجرای پروژههای متعدد و ایمنسازی نقاط پرتصادف، سهم خود را در کاهش حوادث جادهای ایفا میکند.
شکری همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و همکاری با کشورهای همسایه تأکید کرد و گفت: این ظرفیتها میتواند در اجرای اقدامات متمایز راهداری و ارتقای کیفیت خدماترسانی به کاربران جادهای نقشآفرین باشد.