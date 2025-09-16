پخش زنده
امروز: -
سالانه ۳۷۰ هزار تن انواع خرما در استان خوزستان تولید و روانه بازار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: خوزستان با تولید سالانه ۳۷۰ هزار تن خرما، ۲۳ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان دومین استان تولیدکننده خرما در کشور مطرح است.
جواد سلطانی کاظمی افزود: شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز، منابع آبی سطحی و موقعیت استراتژیک برای صادرات نیز زمینهای مطلوب برای توسعه نخیلات در استان فراهم کرده است.
او ادامه داد: شهرستان شادگان با بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار اصله نخل و تولید سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن خرما، بزرگترین تولیدکننده خرما در استان است و پس از آن شهرستانهای آبادان، کارون، خرمشهر، بهبهان و ماهشهر قرار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: استعمران، برحی، بریم، کبکاب، عویدی، عویمری، زاهدی، دیری، گنطار و جوزی از مهمترین ارقام خرمای خوزستان هستند که در این میان، رقم استعمران بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده است.
سلطانی کاظمی افزود: سالانه حدود ۱۱۰ هزار تن خرمای استعمران صادراتی توسط کارگاههای بستهبندی و صادرکنندگان خریداری میشود و کشورهای روسیه، بلاروس، ازبکستان، هند، امارات، چین، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی مهمترین مقاصد صادراتی خرمای استان هستند.