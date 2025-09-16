به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علی سادات‌الحسینی، نیکوکار جوان یزدی با اهدای مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰ میلیون تومان، آخرین حقوق دریافتی از خدمت سربازی‌اش قفل یک زندانی غیرعمد را شکست، پایانی که نه با جشن و شیرینی مرسوم، که با طعم رهایی دیگران، برایش ماندگار شد.

این نیکوکار که پیش‌تر روز‌های خاص زندگی‌اش از جشن ازدواج تا سالروز تولدش را با آزادی زندانیان غیرعمد به یادگار گذاشته بود، حالا در خصوص این اقدام گفت: به شکرانه پایان خدمتم، خواستم سهمی در شادی خانواده‌ای داشته باشم که چشم‌انتظار آزادی عزیزشان هستند و هر بار که در روز‌های مهم زندگی‌ام در این کار خیر مشارکت داشتم، برکتی دوچندان را در زندگی حس کردم؛ این‌بار هم خواستم این برکت با پایان خدمت در کنارم باشد.